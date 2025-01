Maagverkleining mogelijk voor kinderen met obesitas die alles hebben geprobeerd

Het is een laatste redmiddel: een maagverkleining voor kinderen met obesitas. Tegenwoordig kan dat ook in Nederland, in het kader van een wetenschappelijke studie. Zes kinderen zijn inmiddels met succes geopereerd. Al blijven artsen voorzichtig.

In 2023 had ruim 12 procent van de 4- tot 17-jarigen overgewicht. Het aandeel kinderen met ernstig overgewicht was 4,1 procent en stijgt elk jaar. In Nederland hebben op dit moment ongeveer 120.000 kinderen ernstig overgewicht.

Enorme consequenties

Anita Vreugdenhil, kinderarts en hoogleraar leefstijlgerelateerde ziekten aan de Universiteit Maastricht, wil kinderen met obesitas weer gezond maken. "We richten ons vooral op leefstijlbegeleiding", zegt ze. Driekwart van de kinderen is daar goed mee geholpen. "Maar een kwart van de kinderen dus niet."

De kinderarts ziet op jonge leeftijd al suikerziekte, leververvetting - een stapeling van vet in de lever - en een hoge bloeddruk. Uit onderzoek blijkt dat de schade groter wordt als die aandoeningen blijven bestaan. "We zien ook dat de effecten van die gezondheidsproblemen bij jongeren veel groter zijn dan bij volwassenen. Niet alleen heeft obesitas enorme consequenties voor hun gezondheid, maar het heeft ook een enorme impact op hun mentale toestand. Sommige kinderen willen er gewoon echt niet meer zijn."

Laura was de allereerste minderjarige die in Nederland de operatie onderging. Ze viel in twee jaar tijd 50 kilo af. Natanya's operatie staat op de planning. Ze weegt 109 kilo en heeft alles al geprobeerd: