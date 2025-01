Primeur in Olympisch Stadion: ook paralympisch kampioenen op 'Wall of Fame'

De Groot vertelt dat er al wel eerder over nagedacht is, maar het nooit van de grond kwam. "Toen werd de hele tijd gezegd: dit is een olympisch stadion, dus de olympische winnaars moeten hier staan", vertelt ze met twee keer de nadruk heel duidelijk op de 'o' van olympisch. "Maar langzamerhand zijn we tot het inzicht gekomen dat dat een foute redenering is. Dit is een stadion van winnaars."

Waardering

"Heel vet", zegt een stralende Bruinsma, die in Parijs goud pakte op de 400 meter vrije slag, na de onthulling van de plaquette. "En ook een stukje waardering. Voor mijn gevoel verrichten wij hetzelfde werk om een gouden medaille te halen als olympiërs."

Olivier van de Voort, net als Bruinsma paralympisch zwemkampioen, vond het ook wel tijd worden dat de paralympisch goudenmedaillewinnaars erbij kwamen te staan op de muur vol kampioenen. "Dit is meer dan een momentopname, dit is iets wat er altijd blijft staan. Ik hoop dat er straks kinderen langs komen lopen, de namen gaan googelen en dan zien: wat een toffe topsporter is dit. En daar dan inspiratie uithalen."