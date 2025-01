In veel gemeenten te weinig corporatiewoningen gebouwd, hoe zit 't bij jou?

Verschillende gemeenten die er de afgelopen jaren te weinig corporatiewoningen bij kregen, staan niet per se onwelwillend tegenover meer dwang vanuit de landelijke overheid.

Nuenen: van origine weinig sociale huur

Zo is in Nuenen in Noord-Brabant zo'n 15,5 procent van alle woningen van een corporatie en kwamen er tussen 2020 en 2023 geen corporatiewoningen bij. "Nuenen heeft van origine een laag percentage sociale huur en de ambitie om er behoorlijk veel toe te voegen is er zeker", zegt wethouder Patrick Kok. "Die 30 procent ondersteun ik van harte en het is goed dat het Rijk daarop stuurt."

Maar wat hem betreft, hoort daar wel wat bij. "Breng corporaties ook in de positie om meer te bouwen en dat is een financieel vraagstuk. De minister heeft daar echt een vraag te beantwoorden."

Volgens hem kan de rijksoverheid bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting voor corporaties verlagen of afschaffen. En corporaties zijn nu veel geld kwijt aan het verduurzamen van woningen, vanwege de afspraak dat ze in 2028 geen huizen met een slecht energielabel meer hebben. Dat verduurzamingstempo kan wellicht omlaag, suggereert Kok. Dan houden ze meer geld over om te bouwen.

'Onvoldoende middelen'

Ook andere gemeenten waar weinig corporatiewoningen bijkwamen, zien geldgebrek als een obstakel. "Er zit een verschil tussen wat de rijksoverheid wenst en wat woningbouwcorporaties financieel kunnen dragen", zegt wethouder Bart Porskamp van gemeente Oost Gelre. "Zeker ook gelet op de verduurzamingsopgave."

"De wens om meer corporatiewoningen te bouwen is groot, maar het lukt niet.", zegt de Waddinxveense wethouder Albert Kerssies. "Er liggen veel plannen en locaties op de plank, maar de corporatie heeft onvoldoende middelen om daar te bouwen. We zijn een groot voorstander van het vergroten van de investeringscapaciteit van corporaties."

90 procent corporatiewoning

Er zijn ook gemeenten waar er veel meer sociale huurwoningen bijkwamen dan die 30 procent. Hoogste uitschieter is Krimpen aan den IJssel. Van de 95 woningen die er in vier jaar bijkwamen was bijna 90 procent een corporatiewoning.

Dat komt vooral doordat er 'toevallig' twee grote woonblokken zijn opgeleverd en weinig koopwoningen, zegt beleidsadviseur wonen Ton Versteeg van de gemeente.

"Als je kijkt over een langere periode van tien jaar dan halen we dat percentage bij lange na niet." Krimpen heeft met 35 procent wel een flink hoger percentage corporatiewoningen dan gemiddeld.

In Wageningen was 62 procent van de nieuwbouw een corporatiewoning. "Dat heeft te maken met de politieke kleur van de gemeente", zegt een woordvoerder. De grootste partij, GroenLinks, vormt er samen met PvdA en D66 het gemeentebestuur. "Ook zijn er in deze periode veel studentenwoningen van corporaties opgeleverd, daar komt het ook door."