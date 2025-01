Trouwen kan vanaf vandaag voor iedereen in Thailand

In Thailand kunnen vanaf vandaag mensen van hetzelfde geslacht met elkaar trouwen. Daarmee is Thailand het eerste land in Zuidoost-Azië waar lhbti-stellen dezelfde rechten hebben als heteroseksuele koppels.

Aan het gelijktrekken van het huwelijk ging een jarenlange discussie vooraf. Afgelopen september werd de wet, die al in april en juni door de twee kamers in het parlement was goedgekeurd, door de Thaise koning ondertekend. Daarna duurde het nog 120 dagen totdat de wet in werking zou treden.