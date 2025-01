Bijna helft stroomverbruik EU kwam vorig jaar uit hernieuwbare bronnen

Bijna driekwart van de elektriciteit in de Europese Unie werd vorig jaar opgewekt zonder de uitstoot van broeikasgassen. Dat blijkt uit een rapport van energiedenktank Ember.

Ongeveer de helft van de stroom, ruim 47 procent, kwam uit hernieuwbare bronnen als zonne- en windenergie. Windenergie bracht ruim 17 procent van de stroom op, gevolgd door waterkracht (13 procent) en zonne-energie (11 procent). Vooral die laatste stroombron is bezig met een opmars: vergeleken met 2023 werd er vorig jaar bijna 22 procent meer zonne-energie omgezet.

Kernenergie bracht bijna 24 procent van het Europese stroomverbruik op. Daarmee is bijna driekwart van de Europese stroomvoorziening CO2-uitstootvrij.

Kolen zakt onder 10 procent

Stroom uit fossiele energie speelt een steeds kleinere rol binnen de Europese Unie, concludeert Ember. Vergeleken met het piekjaar 2007 is de CO2-uitstoot door energiecentrales zelfs gehalveerd.

Vorig jaar was nog 29 procent van opgewekte elektriciteit afkomstig uit kolen of gas. Volgens de denktank is dat het laagste percentage in veertig jaar.

Het aandeel energie uit kolen daalde vorig jaar met 15,7 procent, naar iets minder dan 10 procent. Gas leverde 15,7 procent van de stroom op, een daling van ruim 5 procent. Over het algemeen steeg het elektriciteitsgebruik in de EU vorig jaar met één procent.

Green Deal

Veel Europese landen hebben de afgelopen jaren flink ingezet op het verduurzamen van de stroomvoorziening. In Nederland werd vorig jaar meer dan de helft van de elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bronnen.

"Toen de Europese Green Deal in 2019 werd gelanceerd, zouden maar weinig mensen gedacht hebben dat de energietransitie in de EU zo ver gevorderd zou zijn", zegt Chris Rosslowe, hoofdauteur van het rapport tegen persbureau DPA. In de Green Deal staan richtlijnen die ervoor moeten zorgen dat de EU in 2050 klimaatneutraal is.

Klein aandeel

Overigens is elektriciteit maar een klein gedeelte van het totale energieverbruik in de EU. Zo wordt door een groot deel van Europese huishoudens gas gebruikt voor het verwarmen van huizen en rijden veruit de meeste auto's op benzine of diesel.