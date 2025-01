Nederlandse man vier jaar na veroordeling opgepakt in Kenia

In Kenia is een Nederlandse man opgepakt die al vier jaar op de vlucht is na een veroordeling voor kindermisbruik. Dat melden verschillende Keniaanse media.

Volgens De Telegraaf werd de man in 2020 veroordeeld voor ontucht met twee kinderen in Nederland. De krant schrijft dat zijn slachtoffers tussen de 12 en 16 jaar oud waren. Na zijn veroordeling vluchtte de man naar Kenia, waar hij eerder woonde.

De man, Jan B., werd dinsdag opgepakt op verzoek van Nederland. Op 28 januari beslist de rechter over zijn uitlevering.