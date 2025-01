Opnieuw grote natuurbrand bij Los Angeles, duizenden mensen geëvacueerd

In de regio Los Angeles in de Amerikaanse staat Californië is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op zo'n 90 kilometer ten noorden van de stad, in de buurt van het stuwmeer Castaic Lake.

De brand brak vanochtend (lokale tijd) uit en verspreidt zich erg snel. Inmiddels, aan het begin van de middag, staat al een gebied van ongeveer 20 vierkante kilometer in brand.

19.000 mensen hebben inmiddels het bevel gekregen het gebied te verlaten. Nog eens 16.000 mensen zijn gewaarschuwd dat een evacuatie mogelijk aanstaande is. Ook is een belangrijke snelweg afgesloten, omdat het zicht er te beperkt is.