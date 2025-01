Internationaal Strafhof wil uitleg van Italië over vrijlating Libische verdachte

Italië-correspondent Heleen D'Haens:

"Dat een crimineel van dit kaliber wordt vrijgelaten om een procedurefout, kun je zien als een gênante misstap van de Italiaanse regering. Maar sommige critici van de regering zoeken er meer achter en insinueren dat achter deze knullige gang van zaken een vooropgezet plan zou kunnen zitten.

De Italiaanse regering heeft immense belangen in Libië. Enerzijds in de energiesector: energiebedrijf Eni haalt er veel olie en gas. Anderzijds op het vlak van migratie: sinds 2017 geeft de Italiaanse overheid geld aan de Libische kustwacht, die in ruil daarvoor voorkomt dat migrantenschepen vanuit Libië koers zetten naar Zuid-Italië. Nello Scavo, een journalist gespecialiseerd in het Italiaanse migratiebeleid, merkt in de Britse krant The Guardian op dat Njeem "een van de figuren is die Italië en Europa kunnen chanteren met boten".

De Italiaanse belangen in Libië zouden een reden kunnen zijn om Njeem niet te willen uitleveren aan Den Haag, maar dat is speculatie. En zelfs als het waar is, zal de regering van Meloni het nooit publiekelijk toegeven."