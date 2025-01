Feyenoord richt zich op: 3-0 winst op Bayern, door in Champions League

In De Kuip leken dat woensdagavond opeens even zorgen voor morgen. Vanaf moment één zat Feyenoord goed in de wedstrijd en had het een antwoord op de verwachte Duitse druk. De Rotterdammers mikten op de omschakeling, en met succes.

In de 21ste minuut zette Bayern hoog druk, waarna linksback Gijs Smal de bal ogenschijnlijk lukraak naar voren roste. Hij had echter iets heel moois in gedachten.

Gimenez had net een sprint ingezet en creëerde ruimte tussen de Bayern-verdedigers in. De pass van Smal ging zoals gehoopt over Kim Min-Jae heen en daalde precies op tijd, waardoor Gimenez de bal kon controleren. Oog in oog met doelman Manuel Neuer verzaakte hij niet en schoot hard binnen.