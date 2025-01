Gemeente Eindhoven wil deel Brainport-campus kopen, 'is vitale economische infrastructuur'

De gemeente Eindhoven is van plan om de Brainport Industries Campus (BIC) aan te kopen. Op de campus in het noordwesten van de stad zitten hightechbedrijven en onderwijsinstellingen. De gemeente en de huidige eigenaar van het terrein zijn tot een koopovereenkomst gekomen, die volgende maand zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het gaat nu nog alleen om het deel van de campus dat BIC 1 heet, en in 2019 is opgeleverd. Er werken en studeren zo'n 2500 mensen. De voorgenomen aankoop omvat het bestaande gebouw van ongeveer 105.000 vierkante meter, de openbare ruimte daaromheen en een parkeergarage. Ook de contracten van zo'n veertig huurders worden overgenomen.

De gemeente Eindhoven zegt in een verklaring dat het eigenaar van de campus wil worden om zelf de regie te kunnen voeren over de versterking en verdere ontwikkeling van het terrein. Volgens de gemeente is de aankoop "een unieke kans" en van strategisch belang. "Op deze manier kunnen we ons regionale innovatie-ecosysteem verder versterken, de publieke functies waarborgen, de strategische samenwerking op de hele campus nog beter vormgeven én onze unieke bedrijfseconomische infrastructuur beter beschermen."

Buitenlandse inmenging

Brainport Industries Campus werd gebouwd door een projectontwikkelaar en een investeerder. In 2020 verkochten zij het terrein voor 130 miljoen euro aan de Britse investeringsmaatschappij Capreon. De Eindhovense wethouder Stijn Steenbakkers (CDA) stelt dat de campus op lange termijn beter af is in handen van de lokale overheid.

De gemeente wil bijvoorbeeld meer invloed hebben op welke organisaties op de campus ruimte huren. "Wij willen daar ook start-ups, onderzoeks- en onderwijsinstellingen hebben. Dat zijn partijen die financieel kwetsbaarder zijn. Een private eigenaar verhuurt toch sneller aan de partijen die het meest betalen", aldus Steenbakkers.

Eindhoven wil ook af van te veel buitenlandse inmenging op een plek waar gewerkt wordt aan slimme technologie. In 2021 werd de in dezelfde stad gelegen High Tech Campus (HTC) via een Amerikaanse vermogensbeheerder verkocht aan het Singaporese staatsbedrijf GIC. Uit onderzoek van het FD bleek dat de gemeente en de Stichting Brainport die verkoop destijds probeerden te voorkomen.

"Brainport is vitale economische infrastructuur. Niet alleen voor ons in Eindhoven maar ook voor de regio en voor heel Nederland", zegt Steenbakkers.

De campus die de gemeente wil aankopen is een deel van een bedrijventerrein dat nog veel groter moet worden. De ontwikkeling daarvan moet sneller dan verwacht, omdat chipmachinefabrikant ASML uit het naastgelegen Veldhoven daar wil uitbreiden.

'Solide businesscase'

Hoeveel geld er met de deal gemoeid is, is niet bekendgemaakt. Het bedrag is in ieder geval hoger dan de 130 miljoen euro die een paar jaar terug voor de campus betaald werd, bevestigt de wethouder. Eindhoven wil de aankoop financieren met eigen geld en leningen.

De gemeente spreekt van een "solide businesscase". Steenbakkers: "De inkomsten uit de huurcontracten dekken alle kosten die we maken en nog een beetje meer".