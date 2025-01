Voortvluchtige man uit Polen aangehouden in Etten-Leur

De politie heeft vanochtend in Etten-Leur een 30-jarige voortvluchtige man uit Polen aangehouden. Hij werd in Polen en Duitsland sinds 2020 gezocht voor meerdere drugs- en geweldsincidenten.

Volgens de Poolse politie gaat het om Krystian K.. Hij wordt onder meer verdacht van een gewelddadige beroving in 2021 in de Poolse stad Krakau, waarbij het slachtoffer om het leven kwam. Ook was K. eerder al in Polen veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor drugsdelicten en tot nog een jaar cel voor een geweldsincident in 2019.

Na de overval verdween hij. Later werd vastgesteld dat K. niet langer in Polen was, waarna er een internationaal opsporingsbevel werd uitgevaardigd, meldt Omroep Brabant.

Valse identiteit

Vorig jaar december werd de man op de 'Europe's Most Wanted'-lijst van Europol geplaatst. Snel daarna kwamen er uit Polen aanwijzingen dat hij zich mogelijk schuilhield in Nederland.

Daarop werd een onderzoek gestart. Dat onderzoek leidde vanochtend naar een bedrijf in Etten-Leur, waar de verdachte onder een valse naam werkzaam bleek te zijn. "Hij hield zich al een aantal jaren onder deze valse identiteit in Nederland schuil", zegt de politie.

De man wordt binnenkort voorgeleid. De rechtbank in Amsterdam zal vervolgens een besluit nemen over zijn overlevering aan Polen of Duitsland.