Nederlandse en Britse marine escorteren Russisch schip in Noordzee

Een Russisch schip in de Noordzee wordt geëscorteerd door de Britse en de Nederlandse marine. Daarbij zijn een Brits marineschip, een NH90-helikopter van Nederland en de Nederlandse Kustwacht betrokken.

Het Russische schip, de Yantar, bevindt zich in de zogenoemde exclusieve economische zone in de Noordzee, die onderdeel is van de internationale wateren, zegt een woordvoerder van het ministerie van Defensie tegen de NOS. Eerder heeft het in Nederlandse wateren gevaren.

De Yantar komt volgens de Britten uit de Middellandse Zee. Minister van Defensie Healey zei in het Lagerhuis dat het wordt gebruikt om inlichtingen te verzamelen en zicht te krijgen op kritieke infrastructuur, zoals onderzeese kabels.

"Groeiende Russische agressie"

Het is de tweede keer in twee maanden dat de Yantar in de Britse wateren heeft gevaren. In november is een Britse onderzeeboot al vlak bij de Yantar naar boven gekomen, ten teken dat het Russische schip op de voet gevolgd werd.

Healy spreekt nu van een voorbeeld van "de groeiende Russische agressie". Maandag werd het fregat HMS Somerset op de Yantar af gestuurd, toen het de Britse wateren binnenvoer.

Inlichtingendiensten waarschuwen al langer voor Russische schepen die leidingen en kabels in beeld brengen en soms ook proberen te beschadigen. Daarbij zijn ook schepen van de zogenoemde Russische schaduwvloot betrokken, die wordt gebruikt om bijvoorbeeld olie en gas te vervoeren. Zo was er in december een schip in de Oostzee dat volgens Finland met zijn ankers een stroomkabel heeft beschadigd.