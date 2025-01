Vier jongens aangehouden voor brand in voormalig schoenenmuseum Waalwijk

De politie heeft vier jongens aangehouden in verband met een brand die eind vorig jaar een leegstaande loods in Waalwijk verwoestte.

De brand brak op 30 december rond 22.00 uur uit. De vlammen sloegen uit het dak. Ook kwam er asbest vrij. Iets na 02.00 uur werd gemeld dat de brand onder controle was. Niemand raakte gewond.

De politie vermoedde al snel dat de brand was aangestoken. Het leegstaande pand, waar voorheen het Nederlandse Leder en Schoenen Museum zat, was al vaker doelwit van vernielingen en kwam in aanmerking om gesloopt te worden, meldt Omroep Brabant.

Eergisteren werden in het opsporingsprogramma Bureau Brabant beelden van de verdachten getoond. Na de uitzending heeft het viertal zich gemeld bij het politiebureau. Zij zijn allemaal aangehouden en zitten nog vast. De politie meldt dat ze allemaal uit Waalwijk komen. Hun leeftijd is niet bekendgemaakt.