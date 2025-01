Vrouw in Italië opgepakt die verkleed als verpleegkundige baby ontvoerde

In Italië is een vrouw opgepakt die verkleed als verpleegkundige een pasgeboren kind ontvoerde. Baby Sofia verdween gisteravond uit een kliniek in de stad Cosenza, in de zuidelijke regio Calabrië. De politie heeft de baby gevonden en naar de ouders teruggebracht.

Het kindje, één dag oud, lag met haar moeder en grootmoeder in een kamer van de kliniek toen een 'verpleegkundige' binnenkwam. Zij nam de baby mee voor, zoals ze zei, een controle bij de kinderarts. Toen ze na een tijdje niet terugkwam, sloegen de moeder en grootmoeder alarm.

Al maanden 'zwanger'

De verdachte, een 51-jarige vrouw uit Cosenza, werd opgespoord aan de hand van beelden van bewakingscamera's van de kliniek. Daarop is te zien dat de vrouw met hulp van een man de baby meeneemt in een auto. De autoriteiten blokkeerden snel daarna alle autowegen rond Cosenza. Een paar uur later werd het stel aangehouden in een buitenwijk van de stad. De baby was ongedeerd.

Volgens Italiaanse media ging aan de ontvoering een lange voorbereiding vooraf. De lokale politie zegt dat de vrouw maandenlang had gedaan alsof ze zwanger was. Op Facebook beweerde ze een week voor de ontvoering dat ze was bevallen van een jongen. In de woning van het echtpaar trof de politie voorbereidingen aan voor een feestje ter gelegenheid van een geboorte.

De Italiaanse premier Meloni bedankt op X de lokale autoriteiten voor het terugvinden van de ontvoerde baby. "Een applaus voor hun buitengewone samenwerking en zoekwerk."