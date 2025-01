Excuses tabloids aan prins Harry, maar roddelpers zal blijven jagen op primeurs

Prins Harry heeft door een schikking in de zaak tegen News Group Newspapers een flinke zak geld en vergaande excuses gekregen van het bedrijf van mediamagnaat Rupert Murdoch. Niet alleen gaan de tabloids door het stof over hoe hijzelf door kranten als The Sun en News of the World is behandeld, ook zijn omgekomen moeder, prinses Diana, wordt daarbij genoemd. Daarnaast wordt verwezen naar de schade die de sensatiepers heeft berokkend aan zijn relaties, zijn vriendschappen en zijn familie.

De rechtszaak die vanmorgen tot een ontknoping kwam draaide voor Harry vooral om het ter verantwoording roepen van de tabloids en roddelpers. Niet alleen voor hemzelf, maar juist om gerechtigheid voor iedereen te bereiken. Hij wilde dat de hoogste bazen in de rechtszaal zouden worden verhoord en dat de wereld zou horen over de praktijken van de tabloids, zoals afluisteren, intimidatie en identiteitsfraude.

Het ging hem naar eigen zeggen niet om geld, maar om 'accountability', zo verklaarde hij in december: hij wilde dat er in het openbaar en voor de neus van een rechter verantwoording zou worden afgelegd.

Maar door zijn beslissing om te schikken zullen de praktijken van de roddelpers niet in de rechtszaal worden besproken of veroordeeld. Bovendien is een parlementair onderzoek, vaak een middel om de waarheid boven tafel te krijgen, jaren geleden al stopgezet. Volgens critici onder druk van de machtige Rupert Murdoch.

Sappige primeurs

De vraag blijft dus: is dit gerechtigheid? Zal de schikking helpen om het gedrag van de opdringerige Britse pers te verbeteren? Neemt de macht van tycoons als Murdoch hierdoor af? In brede kring wordt gevreesd dat dit niet zo is.

De pers overschrijdt nog steeds ethische grenzen om scoops te scoren. In Engeland worden aan de lopende band onwaarheden gepubliceerd, niet alleen over beroemdheden en royals, maar ook over thema's als immigratie, Brexit en klimaatverandering, zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn.

Dus Harry heeft deels wat hij wil - excuses - maar de invloed die de roddelpers heeft op de politiek en de publieke opinie blijft onveranderd. Al zullen de prins en zijn juristen beargumenteren dat dit een "monumentale overwinning" is en dat The Sun eindelijk heeft toegegeven dat er illegale methoden zijn gebruikt om sappige primeurs te kunnen publiceren. Harry en zijn team zullen zeggen dat hij genoegdoening heeft gekregen en dat hij heeft wat hij wilde: aansprakelijkheid en excuses.

Bazen buiten schot

Maar ook NGN heeft baat bij deze uitkomst. Het conglomaraat heeft al ruim een miljard euro uitgegeven aan juridische claims en kan daar nu dus nog een lieve som bij optellen (de schadevergoeding aan Harry komt naar verluidt uit op minimaal 10 miljoen pond). Maar het bedrijf heeft ook gekregen wat het wilde: het heeft met deze schikking de publieke schade kunnen beperken en de hoge bazen, onder wie Murdoch, buiten schot kunnen houden.

Overigens is dit niet het einde van het langlopende rechtbankdrama, waarin prins Harry vecht tegen de tabloids. De volgende zaak met meerdere beroemdheden onder de eisers, onder wie Harry, richt zich tegen de Daily Mail en Mail on Sunday.