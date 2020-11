De uitzending van 19 november

De Gezondheidsraad adviseert het kabinet vandaag om mensen boven de 60 jaar en ernstig zieken als eerste een coronavaccin te geven. Ook zorgmedewerkers die in direct contact staan met patiënten zouden voorrang moeten krijgen. Bart-Jan Kullberg , voorzitter van het adviesorgaan, is te gast.

Ook brexit staat op de agenda. Op 1 januari verstrijkt de overgangsfase en er is nog altijd geen handelsakkoord met de Britten. Lukt het de leiders om het eens te worden over deze moeilijke dossiers? EU-correspondent Sander van Hoorn volgt de top en praat ons bij.

De regeringsleiders van de EU-landen komen vanavond bijeen. Ze moeten Polen en Hongarije zien te overtuigen in te stemmen met de meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds. Die twee landen liggen dwars uit onvrede met de afspraak dat een land minder Europese subsidie krijgt als het zich niet aan regels over de rechtsstaat houdt.

Bloedig conflict in Ethiopië

In de Ethiopische provincie Tigray escaleert de oorlog tussen het leger van premier Abiy Ahmed en het Tigray People's Liberation Front steeds verder. Tienduizenden mensen zijn al gevlucht. Wat is de oorsprong van het conflict en wat is de situatie nu? We spreken onder andere met hoogleraar internationale relaties Mirjam van Reisen. Zij was eerder dit jaar nog in het gebied.