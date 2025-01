'Feyenoord heeft al besloten: exit trainer Priske ongeacht resultaat vanavond'

Het tijdperk van Brian Priske bij Feyenoord lijkt bijna voorbij te zijn. Volgens het Deense Tipsbladet heeft de club al besloten om de Deense trainer te ontslaan.

De Champions League-wedstrijd vanavond om 21.00 uur tegen Bayern München zou geen invloed meer hebben op het besluit. Het gerenommeerde Tipsbladet heeft goede banden met de zaakwaarnemer van Priske.

Priske zou vorige week in een gesprek met de clubleiding gevraagd hebben om aanpassingen in de staf, maar Feyenoord stemde niet in met deze verzoeken.

Feyenoord draait een wisselvallig seizoen. De ploeg staat vierde in de eredivisie, met tien punten achterstand op koploper PSV. In de laatste drie competitieduels werd telkens niet gewonnen.

Pusic wordt genoemd als opvolger

De opvolger van Priske zou volgens het Deense medium Marino Pusic moeten worden. Pusic was tussen 2021 en 2023 assistent-trainer van Arne Slot, toen Feyenoord succesvolle jaren kende. Op dit moment is hij trainer van Sjachtar Donetsk.