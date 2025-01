Cito waarschuwt scholen voor fraude met toetsen via Telegram

Toetsenmaker Cito waarschuwt middelbare scholen dat leerlingen mogelijk fraude plegen bij kijk- en luistertoetsen. Antwoorden van enkele toetsen van dit jaar worden volgens Cito verspreid via Telegram.

De kijk- en luistertoetsen worden deze weken afgenomen. Cito geeft advies over wanneer scholen dat het beste kunnen doen, maar er is geen centraal afnamemoment afgesproken.

Cito maakt kijk- en luistertoetsen voor de vakken Engels, Duits, Frans, Nederlands en Spaans. Het is niet bekend hoe de antwoorden zijn gelekt. Cito heeft aangifte gedaan.

Toetsen van andere jaren

De toetsenmaker uit Arnhem weet niet hoeveel leerlingen nu via Telegram de antwoorden hebben gekregen, maar raadt scholen aan om toetsen van andere jaren te gebruiken. "Dit verkleint de kans op voorkennis bij leerlingen", zegt een woordvoerder tegen RTV Utrecht. De woordvoerder kan niet zeggen van welke toetsen de antwoorden zijn gelekt.

Verschillende scholen hebben aan Cito laten weten dat ze zich niet herkennen in de verhalen over de verspreide toetsen. Toch houdt de toetsenmaker de situatie in de gaten en krijgen alle scholen die een kijk- en luistertoets van Cito gebruiken het advies om extra alert te zijn.

Een leerkracht laat aan RTV Utrecht weten dat haar school er rekening mee houdt dat leerlingen de antwoorden van de toets van dit jaar dankzij Telegram al kennen. Zo gebruikt een docent Engels van de school een luistertoets van vorig jaar om te voorkomen dat leerlingen fraude kunnen plegen.

Twee jaar geleden waarschuwde de toetsenmaker ook al dat toetsen via TikTok werden verspreid. Via het sociale medium werden de antwoorden van de luistertoets Engels voor vwo 6 bijvoorbeeld aangeboden voor 5 euro.