Politie Amsterdam ontslaat vier agenten vanwege grensoverschrijdende appjes

De politie Amsterdam heeft vier agenten ontslagen omdat ze hebben deelgenomen aan WhatsAppgroepen waarin grensoverschrijdende en discriminerende berichten werden gedeeld. In totaal hebben elf politiemedewerkers zich schuldig gemaakt aan het grensoverschrijdende appverkeer, van wie de meeste deel uitmaakten van het Amsterdamse korps.

De politie maakte in mei bekend het viertal te willen ontslaan vanwege de appjes. De adviescommissie oordeelt nu dat het ontslag gegrond is.

Ook de straffen voor zeven andere agenten in de appgroepen zijn definitief. Zes agenten hebben voorwaardelijk ontslag opgelegd gekregen. Zij moeten nu een 'leertraject rondom gedrag en integriteit' volgen. Een andere agent krijgt een berisping.

Non-actief

De straffen zijn gebaseerd op het aandeel en de ernst van de berichten van de medewerkers in de WhatsAppgroepen. In februari werden negen medewerkers al op non-actief gesteld, één agent werd geschorst en een ander kreeg ander werk.

De appgroepen kwamen aan het licht tijdens twee strafrechtelijke onderzoeken. Het Openbaar Ministerie besloot eerder de betrokken agenten niet te vervolgen voor discriminatie, omdat ze de uitlatingen in een kleine, besloten groep hebben gedaan.

Ongepast en beledigend

In de WhatsAppgroepen hebben agenten "vreselijke en discriminerende" teksten gedeeld, zegt de Amsterdamse politiechef Peter Holla. "Het doet pijn bij de mensen over wie is gesproken en is bijzonder schadelijk voor het vertrouwen van de samenleving in de politie als geheel. De stevige straffen laten zien dat wij dit gedrag niet accepteren."

Vorig jaar werden zes agenten bij de politie Rotterdam bestraft vanwege vrouwonvriendelijke en discriminerende berichten in een WhatsAppgroep. Een agent werd ontslagen, de vijf andere medewerkers kregen voorwaardelijk ontslag of een schriftelijke waarschuwing.