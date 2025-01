Aantal griepgevallen stijgt snel, epidemie lijkt begonnen

Met 58 op de 100.000 mensen die afgelopen week met griepachtige klachten naar de huisarts zijn gegaan, lijkt de jaarlijkse griepepidemie begonnen. Dat stelt onderzoeksinstituut Nivel. Om daadwerkelijk van een epidemie te spreken moet het aantal gevallen twee weken lang hoger zijn dan 53 gevallen per 100.000 mensen.

Daar is nu nog geen sprake van. Vorige week meldden zich 52 op de 100.000 mensen met klachten bij de huisarts. Toch spreekt Nivel nu voorzichtig van een epidemie. "Het aantal mensen met griepachtige klachten loopt snel op en in steeds meer bronnen zien we dat het griepvirus rondgaat."

De laatste keer dat 58 op de 100.000 mensen bij de huisarts aanklopten was in februari vorig jaar. Toen was ook vanaf eind januari sprake van een epidemie. Die duurde tot eind maart.

Nivel waarschuwt ook voor andere virussen die luchtwegklachten kunnen geven, zoals het RS-virus. Symptomen zijn een verstopte neus, niezen, hoesten en keelpijn. Het ziekteverloop bij het griepvirus is volgens het instituut vaak wat ernstiger met koude rillingen, snotteren, hoofdpijn, spierpijn en koorts.