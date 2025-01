Israël verdrijft Palestijnen uit vluchtelingenkamp in Jenin

Het Israëlische leger heeft Palestijnen in het vluchtelingenkamp bij Jenin gesommeerd te vertrekken naar een plek aan de westkant van de stad. Dat zegt burgemeester Muhammad Jarar van de stad op de Westelijke Jordaanoever tegen persbureau Wafa.

De boodschap werd met luidsprekers omgeroepen en Israëlische militairen openden één uitgang van het kamp. De burgemeester heeft de buurgemeenten Burqin, Kafr Dan en Arrabeh opgeroepen om vluchtelingen een veilige plek te bieden.

Teams van de gemeente Jenin die de vluchtelingen willen beschermen, worden door het leger gedwarsboomd. Jarar heeft ook internationale organisaties benaderd om ervoor te zorgen dat de mensen die moeten evacueren verzekerd zijn van eerste levensbehoeften. Hoeveel mensen worden gedwongen te vertrekken, kan hij niet zeggen.

Nieuwe doctrine

Sinds gisteren zijn er tien mensen om het leven gekomen bij Israëlische aanvallen op Jenin, meer dan 50 mensen raakten gewond. In Bethlehem, Hebron, Ramallah en Tulkarem, andere steden op de Westoever, zijn in het kader van dezelfde actie meer dan 25 mensen opgepakt. Ook zou het leger nieuwe checkpoints hebben opgezet.

Minister Katz van Defensie zegt dat Israël zijn "veiligheidsdoctrine" op de Westoever heeft veranderd. Volgens Katz is de operatie bedoeld om terroristen en de terroristische infrastructuur in het kamp uit te schakelen en te voorkomen dat ze terugkeren als de operatie klaar is.

De Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een poging van de "meest rechtse Israëlische regering tot nu toe" om de bezetting die al een halve eeuw duurt "permanent te maken en het gebied dat Palestijnen als het centrum van hun toekomstige staat zien geleidelijk te annexeren".

Ultrarechtse invloed

Ultrarechtse ministers in de regering-Netanyahu drongen al langer aan op een agressievere strategie op de Westoever. Sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza heeft het leger op de Westoever meer dan 800 mensen gedood, blijkt uit gegevens van de VN. Daartegenover staan enkele tientallen Israëlische doden.

De aanval die gisteren begon is mogelijk het gevolg van het dreigement van de ultrarechtse minister Smotrich om uit de regering te stappen. Hij dreigde daarmee toen Israël akkoord ging met het staakt-het-vuren met Hamas in Gaza. Volgens het leger is de actie nog niet beëindigd.

De minister van Buitenlandse Zaken van buurland Jordanië waarschuwt voor een escalatie van het geweld en wijst op het gevaar van wat er op de Westelijke Jordaanoever gebeurt. Hij zegt dat de internationale gemeenschap de situatie goed in de gaten moet houden om te voorkomen dat het ook daar uit de hand loopt.