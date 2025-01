Keeperstrainer Hoek mist juiste diploma, mag volgens KNVB niet werken voor Heerenveen

Keeperstrainer Frans Hoek werd begin deze maand aangesteld bij sc Heerenveen, maar nu blijkt dat hij helemaal niet mag werken in de eredivisie. Hij heeft niet de juiste papieren, dat bevestigt de KNVB aan de NOS na berichtgeving van het AD.

Sinds dit seizoen heeft de KNVB als eis gesteld dat clubs in de eredivisie moeten beschikken over een gediplomeerde keeperstrainer. Aan die eis voldoet de 68-jarige Hoek niet. Het is de vraag wat nu de gevolgen zijn voor de Friese club.

"Dat is nog moeilijk te zeggen. Nigel de Jong, onze directeur topvoetbal, heeft contact met de club om te zoeken naar een goede oplossing", meldt de woordvoerder van de voetbalbond. Het is dus nog niet duidelijk of Hoek zijn werk kan voortzetten. "We zijn wel gebonden aan regelgeving."

Opvolger Kuperus

Hoek, die in het verleden keeperstrainer was bij Bayern München, Ajax en Manchester United en ook de keepers van het Nederlands elftal trainde, volgde aan het begin van deze maand Harmen Kuperus op. Die keeperstrainer vertrok na een 'verschil van inzicht' bij de Friezen.

Heerenveen-directeur Ferry de Haan zegt dat hij ervan uitgaat dat Hoek de komende maanden gewoon kan blijven werken.