Bestuurder rijdt twee keer in op mensen na ruzie in Eindhoven

Een auto is in Eindhoven twee keer ingereden op een aantal mensen na een conflict bij een coffeeshop. Daarna is de bestuurder er met het voertuig vandoor gegaan, meldt de politie. Twee mensen zijn gewond geraakt. Ook zijn twee mensen aangehouden.

Het incident gebeurde op de Willemstraat. De ruzie vond plaats voor een coffeeshop, meldt Omroep Brabant. Volgens de eigenaar van de coffeeshop was iemand uit de zaak gezet.

Diegene zou later ook betrokken zijn geweest bij een ruzie met een groep mensen buiten. Het is niet bekend waar de over ruzie ging. Ook is niet bekend hoeveel mensen er bij betrokken zijn geweest en of de bestuurder en de slachtoffers elkaar kenden.