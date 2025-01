Wisselende reacties op stikstofvonnis: van 'feest voor natuur' tot 'desastreus'

Vreugde bij milieuorganisatie Greenpeace, teleurstelling bij boerenorganisaties. De uitspraak van de rechter in de stikstofzaak die Greenpeace had aangespannen tegen de Nederlandse Staat roept uiteenlopende reacties op. Alle partijen roepen de politiek op tot actie.

De rechtbank Den Haag oordeelde vanochtend dat de Staat onmiddellijk meer maatregelen moet nemen om de stikstofuitstoot te beperken en prioriteit te geven aan de kwetsbaarste Natura 2000-gebieden. Greenpeace had de zaak aangespannen om concreet beleid af te dwingen na "het stelselmatig wegkijken van het stikstofprobleem".

De Staat moet een dwangsom van 10 miljoen euro betalen als de stikstofdoelen in 2030 niet worden gehaald.

'Landbouwsysteem onhoudbaar'

Greenpeace noemt de uitspraak "een feest voor de natuur" en zegt dat er eindelijk duidelijkheid komt. "De Staat heeft maatregelen almaar voor zich uitgeschoven en de samenleving als geheel, maar ook boeren en bedrijven, in onzekerheid gelaten. Er is zo lang gewacht dat de rechter nu heeft ingegrepen."

Milieudefensie sluit zich daarbij aan en roept de overheid op in actie te komen. "Dit is het zoveelste signaal dat het landbouwsysteem onhoudbaar is." Ook vindt de milieuorganisatie dat grote bedrijven in de voedselindustrie moeten meebetalen aan een oplossing voor het stikstofprobleem.

Oproepen aan kabinet

Boerenorganisaties reageren ontstemd op het vonnis. Landbouworganisatie LTO stelt dat de uitspraak "vergaande consequenties heeft voor het toekomstperspectief van boeren en tuinders". Ook zeggen ze dat het vonnis enorme impact op de economie gaat hebben. Ze roepen de Staat op in hoger beroep te gaan.

Het vonnis toont volgens LTO de "absolute noodzaak" om de huidige stikstofwet aan te passen. Ook boerenactiegroep Agractie meent dat er niets anders op zit. "Het vorige kabinet had boter op het hoofd, net als de huidige minister. Ze had gelijk na haar aantreden hiermee aan de slag moeten gaan, dit had de hoogste prioriteit."

Agractie noemt de uitspraak "desastreus" voor de agrarische sector. De organisatie zegt oplossingen klaar te hebben liggen waar de minister direct mee aan de slag kan.

Ook Bouwend Nederland hekelt de opstelling van het kabinet. "Terwijl Nederland al jaren op een stikstofslot zit, gooide dit kabinet plannen in de prullenbak zonder alternatief. De politiek moet doen waarvoor de politiek is bedoeld: plannen maken en uitvoeren."

De brancheorganisatie voor bedrijven in de bouw en infrastructuur zegt dat het terugdringen van de stikstofuitstoot hard nodig is, zodat bedrijven snel nieuwe woningen kunnen bouwen en wegen kunnen aanleggen.

'Niet de uitspraak waarop gehoopt'

Minister Wiersma van Landbouw laat in een eerste reactie weten dat "dit niet de uitspraak is waarop ik had gehoopt". Een aparte ministeriële commissie van het kabinet gaat de uitspraak "snel en grondig" bestuderen. Wiersma sluit niet uit dat het kabinet in hoger beroep gaat. Dat moet binnen zes weken.