22/1 in Nieuwsuur: Greenpeace-directeur over stikstofrechtszaak • Vrijlating Capitoolbestormers • Maagverkleining kinderen

Greenpeace wint stikstofrechtszaak tegen Staat

De Staat moet meer maatregelen nemen om de neerslag van stikstof op de natuur te beperken. Dat heeft de rechtbank in Den Haag geoordeeld in de stikstofzaak die milieuorganisatie Greenpeace had aangespannen tegen de Staat. De stikstofdoelen voor 2025 worden niet gehaald en ook voor 2030 staat dat op de tocht als de Staat niet onmiddellijk maatregelen neemt om de stikstofuitstoot te beperken. Andy Palmen, directeur van Greenpeace, schuift aan in de studio.