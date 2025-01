Feyenoord-spits Gimenez siert Italiaanse sportpagina's: 'Principeakkoord met Milan'

Feyenoord-spits Santiago Giménez en AC Milan hebben een principeakkoord bereikt over een winterse transfer, zo meldt de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport woensdag.

Een definitieve overgang heeft nog wel wat voeten in de aarde. Volgens het Italiaanse medium wil Feyenoord minimaal veertig miljoen euro hebben voor Giménez. En dat geld heeft de Italiaanse topclub nog niet.

Daarom zoekt AC Milan naar mogelijkheden om een transfer toch te realiseren. Dat zou kunnen door in de totale transfersom meerdere bonussen op te nemen, die dan later betaald kunnen worden.

Daarnaast is er binnen de clubleiding de hoop dat het Strahinja Pavlović nog kan slijten deze maand. De transfersom voor de verdediger kan in dat geval gebruikt worden bij een mogelijke deal met Feyenoord.

Eerdere interesse

La Gazzetta dello Sport schrijft dat AC Milan afgelopen zomer ook al interesse had in Giménez. Toen koos de club ervoor om Tammy Abraham over te nemen van AS Roma. Maar de interesse in de Mexicaanse spits is dus niet verdwenen.

Door de wederzijdse interesse moet een persoonlijk akkoord bereiken geen groot probleem worden. Het blijft echter afwachten of AC Milan en Feyenoord eruit komen.