Peuter en man doodgestoken in Duits park, Scholz veroordeelt terreurdaad

Duitsland-correspondent Chiem Balduk:

"Deze aanval gaat absoluut een rol spelen in de campagne voor de Duitse verkiezingen over een maand. Vooral omdat de aanslagen in Maagdenburg, Solingen en Mannheim nog vers in het geheugen zitten. De omstandigheden zijn anders, maar wat overeenkomt is een dader die naar Duitsland is gemigreerd. AfD-leider Weidel riep daarom al snel op tot 'remigratie', het deporteren van immigranten.

Andere politici proberen het hoofd juist koel te houden en roepen op tot verbinding, maar zij beseffen ook dat nu daadkracht is gewenst. Bondskanselier Scholz zegt het daarom zat te zijn dat er iedere keer sprake is van "daders die juist voor bescherming naar Duitsland zijn gekomen". Hij dringt aan op "consequenties", want "alleen praten is niet genoeg".

Het is onduidelijk wat die consequenties kunnen zijn. Juist na de aanslag in Solingen heeft Duitsland de asielregels flink aangescherpt. Sindsdien worden criminele Afghanen weer uitgezet naar hun thuisland. Daarom is de vraag nu waarom de verdachte überhaupt nog in Duitsland was, als hij inderdaad herhaaldelijk met politie en justitie in aanmerking is gekomen."