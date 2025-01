Peuter en man doodgestoken in Beiers stadspark, verdachte opgepakt

De politie denkt dat de verdachte alleen handelde. Via sociale media roept de politie op niet te speculeren over wat er is gebeurd. Ook zijn getuigen opgeroepen zich te melden met informatie. Agenten die rond de aanval ter plekke waren krijgen psychische ondersteuning. Ook getuigen van het drama krijgen mentale hulp.

Het treinverkeer in de buurt van het park werd tijdelijk stilgelegd, omdat de dader via het spoor zou hebben geprobeerd te vluchten. Het 9 hectare grote park is afgezet. Het Schöntalpark aan de rand van het stadscentrum werd afgelopen november door de politie aangemerkt als "gevaarlijk". Er zou sprake zijn van diefstal en overlast van drugsgebruikers.

Aanslag in Solingen

Vorig jaar werden in de stad Solingen, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, drie mensen gedood met een mes bij een terreuraanslag. Die mesaanval was uitgevoerd door een uitgeprocedeerde asielzoeker, die naar eigen zeggen handelde uit naam van terreurorganisatie IS.

Het toenemende aantal mesaanvallen in Duitsland heeft de politieke discussie over migratie in een stroomversnelling gebracht. In de nasleep van de steekpartij in Solingen heeft de regering van bondskanselier Scholz, die inmiddels is gevallen, strengere asielmaatregelen ingesteld. Over een maand zijn er in Duitsland parlementsverkiezingen.