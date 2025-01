Kind en man doodgestoken in Beiers stadspark, verdachte opgepakt

In een park in de Duitse stad Aschaffenburg, in het noordwesten van de deelstaat Beieren, zijn twee doden gevallen bij een steekpartij. Er zouden twee zwaargewonden zijn.

Volgens Duitse media is een van de doden een kind. Het andere dodelijke slachtoffer is een man. Er is een verdachte opgepakt. De Bayerischer Rundfunk schrijft dat drie volwassenen en een kind in het park werden aangevallen.

Het treinverkeer in de buurt werd stilgelegd, omdat de dader via het spoor zou hebben geprobeerd te vluchten. Ook werd het negen hectare grote park afgezet.

Het Schöntalpark aan de rand van het stadscentrum werd afgelopen november door de politie aangemerkt als "gevaarlijk". Er zou sprake zijn van diefstal en overlast van drugsgebruikers.