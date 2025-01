Kabinet bestudeert stikstofuitspraak 'grondig', Kamer wil snel extra maatregelen

Het kabinet kondigt nog niet onmiddellijk nieuwe plannen aan om de hoeveelheid stikstofuitstoot op korte termijn te verminderen. Dit blijkt uit de eerste reactie van minister Wiersma van Landbouw op de uitspraak van de Haagse rechtbank in de Greenpeace-zaak.

De rechtbank gaf vanmorgen de milieuorganisatie gelijk dat het kabinet haast moet maken om de door stikstof aangetaste natuur beter te beschermen.

Wiersma laat weten dat het niet "de uitspraak is waarop ik had gehoopt". Ze benadrukt dat het kabinet zoekt naar een aanpak "waarbij we de brede maatschappelijke impact van de maatregelen niet uit het oog verliezen". Afgelopen vrijdag is een aparte ministeriële commissie opgericht, onder leiding van premier Schoof. Daar wordt de uitspraak van nu "snel en grondig" bestudeerd. Misschien gaat het kabinet nog in hoger beroep.

Dwangsom

De rechtbank geeft Greenpeace niet alleen gelijk door te eisen dat de stikstofdoelen voor 2030 gehaald worden en er anders een dwangsom van 10 miljoen euro opgelegd moet worden. De rechtbank is ook kritisch over de aanpak van het huidige kabinet door een aantal stikstofmaatregelen van het vorige kabinet-Rutte IV te schrappen. Het gaat onder meer om een stikstofpot van 24 miljard om boeren vrijwillig te laten stoppen. Er is nu nog zo'n 5 miljard euro voor.

De Tweede Kamer, zowel coalitie- als oppositiepartijen, wil in ieder geval wel dat het kabinet snel met nieuwe plannen komt. Zoals verwacht benadrukken vooral oppositiepartijen, zoals GroenLinks-PvdA, de Partij voor de Dieren, CDA en D66, dat de huidige maatregelen van BBB-landbouwminister Wiersma tekortschieten. Het CDA noemt het schrappen van die vorige stikstofmaatregelen een blunder. GroenLinks-PvdA-Kamerlid Bromet vindt dat het kabinet in een "waanwerkelijkheid" leeft.

Vrijwillige uitkoop

De partijen zijn eensgezinder in hun opvatting dat minister Wiersma nu aan de slag moet. Het is duidelijk dat haar bestaande beleid - het stimuleren van innovatieve methoden die leiden tot minder stikstofuitstoot, beter natuurbeheer en vrijwillige uitkoop van boeren - niet afdoende is.

VVD-Kamerlid Van Campen zegt dat er "huiswerk" ligt. "De minister zal keuzes moeten maken op zeer korte termijn." Hij zegt niet aan welke keuzes hij denkt en dat doet coalitiepartij NSC ook niet. Het wachten is op plannen van de ministeriële commissie en "dan gaan we zien hoe die plannen vallen", aldus NSC-Kamerlid Holman.

D66 en GroenLinks-PvdA herhalen dat ze vinden dat de veestapel moet inkrimpen. Dat gaat coalitiepartij BBB veel te ver, die vindt dat niet alleen de boeren verantwoordelijk zijn voor de te hoge stikstofuitstoot.

BBB-leider Van der Plas geeft in een reactie op de Greenpeace-uitspraak vooral het vorige kabinet de schuld die "slechte regelingen" heeft gemaakt. Ze benadrukt dat dit kabinet onder leiding van Wiersma "keihard" werkt aan een betere stikstofaanpak. Ze erkent wel "dat de urgentie groter is" door de uitspraak. De PVV heeft nog niet gereageerd.