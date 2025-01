Franse en Nederlandse vissers geven elkaar de schuld van confrontatie op zee

De Nederlandse bemanning die vorige week een Franse vissersboot zou hebben aangevallen in het Kanaal, zegt nu eerst zelf te zijn aangevallen. De Franse bemanning zou expres over hun netten zijn gevaren, waarna de Nederlanders hetzelfde hebben gedaan bij hen.

Het gebeurde vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag. De Fransen meldden dat ze waren aangevallen door bemanning van een Brits schip. Het ging om de Henk Senior, een schip van de Urker rederij Osprey Fish dat onder de Britse vlag vaart.

Nachtmerrie-achtig

José Leprête zat aan boord van de Franse boot. Hij spreekt in Franse media van een "nachtmerrie-achtige ervaring". De Franse bemanning zou wakker zijn geworden doordat hun boot door elkaar werd geschud door de Henk Senior. Alle lichten van die boot waren uit, herinnert Leprête. "Ik riep dat hij zijn baken aan moest zetten, maar hij zei nee."

Met een schijnwerper op de boot gericht, herkende Leprête de Henk Senior van een "eerder probleempje". Wat dat probleem was, vertelt hij niet.

Volgens Leprête had de Henk Senior de haak gegrepen die de Franse boot met het visnet verbond. "Onze kabel lag helemaal uit het water. We minderden vaart en zagen dat hij een kabel doorsneed." De Franse boot zou daarmee het net verloren zijn. Volgens Leprête was het opzettelijk. "Het leken wel piraten."

Recht op boot af

De Nederlandse bemanning vertelt een ander verhaal aan Omroep Flevoland. Volgens Louwe de Boer van Osprey Fish voer de Franse kotter rond middernacht recht op de Henk Senior af. "Onze schipper heeft hem via de marifoon meermaals opgeroepen om uit te wijken, daar gaf hij geen antwoord op."

"Hij haakte aan ons net en viste het bewust op", gaat De Boer verder. Daardoor werd het Urker net kapotgetrokken. Een half uur later deden de Urker vissers hetzelfde bij de Franse boot, geven ze toe. De schade is volgens De Boer voor beide kotters hetzelfde: een kapotte kabel. Het repareren daarvan kost zo'n 300 euro, zegt hij.

Brexit

Londen en Parijs maken al sinds het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie ruzie over visvergunningen. De situatie op zee is gespannen, vindt de Franse Leprête. "Er zijn boten met Engelse vlaggen en Nederlandse bemanningen die denken dat de zee van hen is."

"Ze zijn bijzonder brutaal en denken dat ze kunnen doen en laten wat ze willen." Hij vraagt om maatregelen om het Kanaal te beheren. "Er zijn veel boten in een klein gebied."

Volgens De Boer is het juist de Franse visser die fout zit. "Wij lagen daar met meerdere Franse vissers, waarmee we goede communicatie hadden. Maar hij kwam erbij en met zijn eerste trek vist hij ons net op. Hij accepteert ons niet daar en denkt dat het hele kanaal van hem is."