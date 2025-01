Strengere controles op online messenverkoop na steekpartij in Southport

Het wordt in het Verenigd Koninkrijk moeilijker om online een mes te kopen. Het Britse kabinet heeft strengere maatregelen aangekondigd na de aanval van een 18-jarige man in Southport. Die stak vorig jaar drie meisjes dood tijdens een dansles in een buurtcentrum; acht andere kinderen en twee volwassenen raakten gewond.

Axel Rudakubana (18) gaf maandag op de eerste dag van het proces toe dat hij de dader is. De steekpartij leidde tot dagenlange rellen in het Verenigd Koninkrijk. Rudakubana kocht zijn mes op 17-jarige leeftijd via webwinkel Amazon, hoewel dat officieel verboden is. Morgen doet de rechter uitspraak in de zaak.

Volgens de BBC moet voortaan iedereen die online een mes koopt zich op twee manieren identificeren. Kopers moeten een identiteitsbewijs kunnen overleggen en een video opnemen van zichzelf, waarna software moet verifiëren of iemand inderdaad ouder dan 18 jaar is.

Eerder werd al bekendgemaakt dat leidinggevenden van bedrijven die online messen verkopen boetes kunnen verwachten als ze niets doen tegen de illegale verkoop van messen aan minderjarigen.

Two-click killer

Premier Starmer benadrukt in een opiniestuk in The Sun het belang van strengere maatregelen. "Het is voor onze kinderen schrikbarend eenvoudig om dodelijke messen in handen te krijgen." Hij zegt dat de dader van de moorden in Southport een 'two-click killer' is. "Hij kon het wapen via internet bestellen, zonder enige controle of barrières."

Volgens Starmer is de technologie voorhanden om de online leeftijdscontroles in te voeren. Amazon zegt dat mensen nu online hun leeftijd moeten opgeven en dat de bezorger aan de deur de leeftijd controleert. Maar dat gaat blijkbaar niet altijd goed.

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Cooper kondigde gisteren aan in gesprek te gaan met technologiebedrijven om "gevaarlijk materiaal" van het web te halen. Ze doelde daarmee op een online handleiding van terreurorganisatie al-Qaida die Rudakubana had gedownload.