Gourmetpiek noopte netbeheerder met kerst tot gebruik van noodaggregaten

De krapte op het Zeeuwse net wordt opgelost als Stedin een nieuw verdeelstation in Grijpskerke in gebruik kan nemen. Dat zou over drie jaar moeten gebeuren; er wordt nog gezocht naar een plek. Daarnaast wordt het hoofdverdeelstation in Middelburg uitgebreid, schrijft Omroep Zeeland. Ook dat project zou over drie jaar moeten zijn afgerond.

Pasen

Tot die tijd verwacht Stedin vaker over te gaan op dit soort noodoplossingen. "We zien de bui ook al hangen voor de paasdagen", zegt de woordvoerder. Volgens haar is de netbeheerder nu al bezig met het voorbereiden van maatregelen voor die dagen in april.