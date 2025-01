Atletiekunie stelt nieuwe coaches aan, Serviër Bekric versterkt succesploeg rond Bol

Ervaren sprintcoach

Met Renaud Longuèvre is een ervaren bondscoach aangesteld voor de sprintgroep. De 53-jarige Fransman was het grootste deel van zijn carrière sprintbondscoach in eigen land, waar hij onder anderen werkte met Ladji Doucouré, wereldkampioen 110 meter horden in 2005, en verspringkampioene Éloyse Lesueur.