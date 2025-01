Trein ontruimd op station Amsterdam Zuid vanwege melding over wapen

Een trein op station Amsterdam Zuid met zo'n driehonderd passagiers is ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van lokale zender AT5. Een woordvoerder van de politie zegt tegen persbureau ANP dat er een melding binnenkwam vanwege een wapen aan boord.

Volgens de politie is het ontruimen van de trein rustig verlopen. De trein werd "geschoond om te kijken of er niks geks werd achtergelaten", aldus de woordvoerder. Er werd geen wapen gevonden.

AT5 meldt dat reizigers met hun handen omhoog de trein moesten verlaten en op het perron werden gefouilleerd. De politie kon dat nog niet bevestigen. Ook kan de woordvoerder niet bevestigen dat de marechaussee erbij betrokken was, "maar dat is in zulke gevallen niet ongebruikelijk".

Dit zijn de eerste beelden: