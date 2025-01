In 2024 flink meer Braziliaans gebied verbrand: oppervlakte van Italië

In Brazilië hebben bosbranden vorig jaar een gebied verwoest dat groter is dan Italië. Dat meldt het monitoringplatform MapBiomas. Er verbrandde in 2024 een gebied dat 79 procent groter was in vergelijking met 2023.

Het gaat om 30.867.676 hectare. Dat is omgerekend ruim 308.676 vierkante kilometer. Italië heeft een totale oppervlakte van 302.073 vierkante kilometer.

Het is de hoogste stijging die de brandmonitor van MapBiomas, sinds de lancering ervan zes jaar geleden, registreert. Die monitor is een initiatief van ngo's, universiteiten en technologiebedrijven die de Braziliaanse gebieden in de gaten houdt.

Onderzoekers noemen de ernstige droogte als een van de oorzaken, meldt The Guardian. Daardoor komen bosbranden van nature veel voor. Daarnaast worden ze ook veroorzaakt door de mens. Boeren ontbossen delen van het woud door die in brand te steken om ze geschikt te maken voor veeteelt of landbouw. "Er waren gevallen waarbij branden simpelweg midden in een bos begonnen, wat duidt op mogelijke criminele activiteiten", zegt een onderzoeker tegen de Britse krant.

In de Amazone verbrandde het grootste gebied: daar was 58 procent van de schade. De branden verwoestten volgens de gegevens van MapBiomas voor het eerst meer bos dan grasland.

Een belangrijke functie van de Amazone is opname van CO2. Ook is het regenwoud "van onschatbare waarde" voor de biodiversiteit, zei hoogleraar Wim Turkenburg hier eerder over.