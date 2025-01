PEC Zwolle stapt naar internationale spelregelorganisatie vanwege arbitrale blunder

PEC Zwolle stapt naar de internationale spelregelorganisatie IFAB vanwege een afgekeurde goal in het competitieduel met RKC, op 20 december.

De Zwollenaren dachten in de slotfase de winnende goal te maken, maar die werd afgekeurd door de videoscheidsrechter. Achteraf bleek dat een arbitrale blunder en had de goal moeten blijven staan. PEC gaf daarop al aan vervolgstappen te overwegen.

In de slotminuut van de officiële speeltijd schoot Nick Fichtinger een afgeslagen bal in het doel, maar de VAR keurde de treffer af wegens buitenspel bij een kort genomen corner. Dat had niet gemogen, bevestigde de KNVB later.

