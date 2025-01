Zuiden VS geteisterd door kou en sneeuw, 'winterwonderland' in Sunshine State

Het zuiden van de Verenigde Staten wordt geteisterd door zeldzaam winterweer. Gisteren werden honderden vluchten gecanceld en sloten veel scholen en universiteiten hun deuren.

"Ik hoef niemand te vertellen dat we er in Florida niet per se aan gewend zijn om door een winterwonderland te lopen", zei gouverneur DeSantis van Florida. "Geloof het of niet, we mobiliseren sneeuwschuivers."

In de staat die ook wel Sunshine State wordt genoemd, zijn ook vandaag nog veel scholen en universiteiten gesloten.

In aanloop naar het winterweer kondigden de gouverneurs van Georgia, Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida de noodtoestand af. Sinds gisteravond gaan op de luchthaven van Jacksonville in Florida geen vluchten meer.

De luchthaven verwacht tegen de middag plaatselijke tijd weer open te gaan. Op de luchthavens in Houston in Texas ging gisteren een streep door alle vluchten. Net als in Jacksonville gaan de vliegvelden daar vandaag weer open.

Allereerste sneeuwstormwaarschuwing ooit

De sneeuw leidt tot ongewone taferelen in de staten. Amerikaanse media melden dat in Louisiana voor het eerst ooit een sneeuwstormwaarschuwing werd afgegeven. "We zijn voorbereid op orkanen, maar dit wordt anders", zei de burgemeester van Lafayette in Louisiana.

In New Orleans viel voor het eerst in meer dan tien jaar tijd sneeuw. In delen van de stad kwam een pak van 23 centimeter neer. In tientallen jaren viel er niet zoveel sneeuw.

"We hebben veel orkaandagen gehad, maar nog nooit sneeuwvrij", zegt een inwoner van New Orleans. De politie in Louisiana kreeg gisteren meer dan vijftig meldingen over ongelukken binnen en riep inwoners op om thuis te blijven.

Vanwege het winterweer zijn meerdere doden gevallen, al is het precieze aantal onbekend. In de hoofdstad van Texas, Austin, zijn twee mensen overleden door het koude weer. In de staat Georgia is iemand omgekomen door onderkoeling.