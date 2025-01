Supermarkten trekken portemonnee voor fouten in kassabonnen

Albert Heijn, Jumbo en Plus maken gezamenlijk 1,8 miljoen euro over aan goede doelen voor de fouten die in het verleden gemaakt zijn aan de kassa. Het gaat bijvoorbeeld om verkeerde prijzen op de bon omdat kortingen niet werden verrekend.

De Consumentenbond hekelt de fouten op de kassabonnen al langer en heeft nu met de drie supermarkten een akkoord bereikt. Volgens de bond zijn fouten op de bonnen "zo goed als verleden tijd".

Dat komt volgens de bond omdat er meer gewerkt wordt met digitale prijskaartjes die sneller worden aangepast. Ook zijn er onafhankelijke controles.

Symbolisch bedrag

Albert Heijn zegt de afgelopen jaren fors te hebben geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat de kassabon klopt. Ook daar werken ze met elektronische prijskaartjes op de schappen. De supermarkt is blij met het akkoord dat is bereikt met de bond.

"We zijn positief over de oplossing die we gevonden hebben waarbij we een symbolisch bedrag betalen aan een aantal goede doelen die gezamenlijk met de Consumentenbond zijn gekozen", zegt een woordvoerder.

De goede doelen die geld krijgen van de supermarkten zijn Consumers International, Questionmark Foundation, SchuldHulpMaatje en Voedselbanken Nederland.

Geen rechtszaak

Vorig jaar kondigde de bond nog een rechtszaak tegen Albert Heijn aan, hierna zijn de supermarkten met de bond in gesprek gegaan.

Een massaclaim was volgens de bond geen optie, omdat niet vast te stellen is welke consumenten schade hebben geleden. Ook is het schadebedrag per consument relatief klein. De 1,8 miljoen euro is een symbolisch bedrag. Hoeveel schade er precies geleden is, weet de bond niet.