Namen Holocaustslachtoffers zes dagen lang voorgelezen in Westerbork

Op het terrein van voormalig kamp Westerbork worden vanaf vandaag de namen voorgelezen van de meer dan 100.000 slachtoffers van de Holocaust. De herdenking duurt zes dagen en vijf nachten.

Ongeveer achthonderd mensen doen mee aan het namen voorlezen. Onder hen zijn de Amsterdamse burgemeester Halsema, de burgemeesters van bijna alle provinciehoofdsteden en de staatssecretarissen Karremans en Paul.

Het is de vijfde keer dat er op deze manier aandacht is voor de Joden, Sinti en Roma die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd, gedeporteerd en vermoord. Het voorlezen begint vanaf 14.00 uur en is te volgen via een livestream op nos.nl.

Bevrijding

De eerste namen worden opgelezen door Eva Weyl. Zij kwam in 1942 als 6-jarig Joods meisje met haar ouders in kamp Westerbork terecht. Op 12 april 1945 maakte ze de bevrijding van het kamp mee, maar ze kon Westerbork pas in augustus dat jaar verlaten. Zodoende maakte ze ook nog mee dat er NSB'ers in het kamp werden opgesloten.

De laatste namen worden op maandag 27 januari voorgelezen door Holocaustoverlevende Hans Peeper. Op die datum in 1945 werd concentratiekamp Auschwitz-Birkenau bevrijd. De Verenigde Naties hebben die dag uitgeroepen tot Internationale Herdenkingsdag van de Holocaust.

Meer activiteiten

Gedurende het lezen van de namen zijn er ook allerlei activiteiten op het terrein van voormalig kamp Westerbork. Zo zijn er op zondag twee lezingen. Elisabeth Oets vertelt over het dagboek dat haar opa schreef, die in Auschwitz werd vermoord. "Mijn moeder zei dat ik zijn dagboek pas mocht lezen als ik 18 was", zegt Oets. "Anders zou ik maar veel te verdrietig worden."

Erna Barend werd in 1940 geboren en zat tijdens de oorlog ondergedoken in Ermelo. "Bij onheil verstopte ik mij in een grote hoedendoos", zegt ze. Barend en haar gezin overleefden de oorlog. De rest van haar familie werd via Westerbork en Vught weggevoerd en vermoord.

Op maandag, de dag dat de laatste namen worden gelezen, is er een theatervoorstelling die de verhalen vertelt van de mensen die in Kamp Westerbork verbleven.