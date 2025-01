Sterke Sinner binnen twee uur klaar met De Minaur en treft nu Shelton in halve finale

Shelton en Sonego maakten er een aantrekkelijke partij van, waarin vele lange rally's te bewonderen waren. Shelton staat bekend om zijn kiezelharde services en sloeg ook tegen Sonego enkele ballen van ruim 230 kilometer per uur. Daar zette de Italiaan (de nummer 55 van de wereldranglijst) zelf ook goede serveerbeurten tegenover.

Beide tennissers waren in de eerste set ook veel met elkaar bezig. Al vroeg beklaagde Shelton zich bij de umpire over de - in zijn ogen - trage Sonego, die ruim de tijd nam voor zijn services. De Italiaan was dan weer ontstemd over de uitbundige manier waarop Shelton sommige punten vierde.

De twee bleven niet te lang hangen in de kleine ruzietjes en wisten elkaar snel te vinden met enkele sportieve gebaren. Zo kreeg Sonego de complimenten van Shelton na een bijzonder knap punt met de backhand, waarbij de bal zoveel effect had dat die weer terugstuiterde op de helft van Sonego zelf.