Wielerwedstrijd Veenendaal-Veenendaal gaat niet door vanwege NAVO-top

De wielerwedstrijd Veenendaal-Veenendaal gaat dit jaar niet door. Door de NAVO-top in juni is er niet voldoende politie beschikbaar om de koers te begeleiden.

De wedstrijd Veenendaal-Veenendaal, vijf keer gewonnen door sprinter Dylan Groenewegen, wordt in mei verreden, maar tijdens de NAVO-top zijn zoveel politie-agenten nodig dat een maand eerder al niemand beschikbaar is om de wedstrijd te beveiligen.

Er is gekeken naar alternatieve opties, zoals het rijden van andere routes en extra verkeersregelaars, maar dat bleek niet haalbaar volgens de organisatie.

'Extreem teleurstellend'

"Het is extreem teleurstellend dat we nu door afwezigheid van de politie niet kunnen koersen. We stonden goed op de internationale wielerkalender", zegt bestuursvoorzitter André Hoppema in een persbericht.

Koersdirecteur Bart Voskamp zegt dat de keuze van de politie gevolgen heeft voor toekomstige wedstrijden. "Wanneer een koers eenmalig niet doorgaat, zal het jaar erop nog lastiger worden om alle partijen, sponsoren en vrijwilligers opnieuw te binden."

Gaat Amstel Gold Race wel door?

Het is de vraag wat de NAVO-top gaat betekenen voor andere wielerwedstrijden in ons land, zoals de Amstel Gold Race. Eind november kondigde de politie aan dat er vrijwel geen mogelijkheid was om koersen te begeleiden.

Maar vorige week meldde de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) dat de politie toch de mogelijkheid onderzoekt om aanwezig te zijn bij vier wielerwedstrijden. Het gaat om de Amstel Gold Race, Olympia's Tour, de in Nederland verreden etappes van de Renewi Tour en de Simac Ladies Tour.