Stuk steen blijkt vuistbijl van neanderthaler: 'Lag al een tijdje op mijn kamer'

Op het strand van Vlissingen is een vuistbijl van een neanderthaler gevonden. Het werktuig is boven water gekomen bij het opspuiten van het strand.

De bijl is gevonden door de 10-jarige Declan Corstens. Hij had in eerste instantie niet door dat hij een bijzondere vondst had gedaan. "Ik had hem al een tijdje op mijn kamer liggen", zegt hij tegen Omroep Zeeland.

Omdat de steen zo scherp was, vermoedde zijn moeder dat het niet zomaar een steen was. Ze vroeg archeoloog Hans Jongepier van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, én de oom van Declan, naar de vondst te kijken. Die zag meteen dat het om een vuistbijl gaat.

Minstens 40.000 jaar oud

Declans vondst is niet uniek, maar wel zeldzaam. "Er zijn enkele tientallen gevallen bekend van vondsten van vuistbijlen langs de kustlijn", zegt conservator prehistorie Luc Amkreutz van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. "De meeste zijn gevonden bij de Maasvlakte, want daar zijn grote stukken strand opgespoten."

De in Vlissingen gevonden vuistbijl is minstens 40.000 jaar oud. "Rond die tijd verdwenen de neanderthalers uit Europa vanwege de kou. Dus grote kans dat hij nog ouder is", zegt Amkreutz.