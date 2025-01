Tweede Kamer debatteert over demonstratierecht: inperken of niet

Wat bijdraagt aan de discussie is dat burgemeesters bij elke demonstratie anders kunnen ingrijpen, het is niet zwart-wit. Zij moeten steeds op basis van de specifieke omstandigheden en inschattingen een besluit nemen. Dat kan elke keer anders uitpakken en ook per stad verschillen. Dat is lastig om uit te leggen aan mensen die het met het besluit oneens zijn.

Juridisch is er in principe voldoende houvast. In de grondwet is het "vrij belijden van godsdienst en levensovertuiging" en de "vrijheid van vergadering en betoging" geregeld. In de Wet openbare manifestaties staat hoe dat in de praktijk werkt.

Een demonstratie moet worden gemeld bij de gemeente. De burgemeester kan een demonstratie alleen verbieden als die niet op tijd is aangemeld of "ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden". Wie het daar niet mee eens is kan een bezwaarschrift indienen en in het uiterste geval naar de rechter stappen.

Was de pro-Palestijnse demonstratie te dicht bij de opening van het Nationaal Holocaustmuseum of moet zo'n demonstratie hoorbaar zijn?