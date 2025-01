Primeur voor Van Poppel met gele kaart in Tour Down Under, Welsford wint opnieuw

Sam Welsford blijft winnen in de Tour Down Under. De 29-jarige Australiër won gisteren al de openingsrit in de etappekoers in zijn eigen land en schreef vannacht ook de tweede op zijn naam na een indrukwekkende sprint.

Danny van Poppel, teamgenoot van Welsford, pakte een dubieuze primeur. Hij werd de eerste mannelijke wielrenner die een officiële gele kaart kreeg, een nieuwigheid in het wielrennen. Pakt een renner twee kaarten in dezelfde koers, dan wordt hij zeven dagen geschorst. Pakt een renner drie gele kaarten in dertig dagen, dan wordt hij geschorst voor veertien dagen. Bij zes gele kaarten in een jaar volgt een schorsing van dertig dagen.

Van Poppel week bij het afzetten van sprinter Welsford sterk af van zijn lijn waarmee hij andere sprinters, waaronder Tobias Lund Andersen op topsnelheid, flink hinderde. Daarvoor kreeg hij de gele kaart, De Nederlander werd vanwege zijn actie bovendien teruggezet in de rituitslag en kreeg een boete van 500 Zwitserse frank.