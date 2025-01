Trump verleent gratie aan tot levenslang veroordeelde oprichter Silk Road

De Amerikaanse president Trump heeft gratie verleend aan Ross Ulbricht, de oprichter en beheerder van Silk Road. Dat was een plek op het darkweb waar onder meer illegale drugs werden verkocht.

Ulbricht werd in 2015 in New York tot levenslang veroordeeld in een drugs- en witwaszaak. Via zijn platform konden mensen anoniem drugs kopen, net als apparatuur om te hacken en gestolen paspoorten. Er kon met bitcoin worden betaald.

Trump zegt op zijn eigen socialemediaplatform Truth Social dat hij de moeder van Ulbricht heeft gebeld om te zeggen dat hij een "volledige en onvoorwaardelijke gratie heeft ondertekend voor haar zoon". De president stelt dat Ulbricht is veroordeeld door "dezelfde gekken die de overheid tegen mij inzetten". De levenslange celstraf noemt Trump belachelijk.

Libertarische partij

De Libertarische Partij, die pleit voor legalisatie van drugs, streed jarenlang voor vrijlating van Ulbricht. Die partij deelt standpunten met zowel Republikeinen als Democraten en staat onder meer voor een kleine overheid en weinig belastingen.

Trump sprak tijdens zijn campagne op een conventie van die partij, waar hij al aankondigde gratie aan Ulbricht te verlenen als hij de verkiezingen zou winnen. Hoewel hij toen werd uitgejouwd door het publiek, benadrukt Trump nu dat hij door de Libertarische Beweging sterk is gesteund de afgelopen tijd.