Meer arrestaties voor hotelbrand Turks skioord, dag van nationale rouw

Nog eens vijf mensen zijn aangehouden in het strafrechtelijke onderzoek naar de dodelijke brand in het Turkse skioord Kartalkaya. Het is niet bekend waarvan ze worden verdacht. Eerder werden de eigenaar van het hotel en drie anderen gearresteerd.

Bij de hotelbrand van gisteren kwamen 76 mensen om het leven. Tientallen mensen raakten gewond.

Minister van Binnenlandse Zaken Yerlikaya meldt dat de lichamen van 45 slachtoffers zijn overgedragen aan hun families. Onderzoekers gebruiken DNA-materiaal om de andere 31 te identificeren.

In Turkije is vandaag een dag van nationale rouw. Op een persconferentie zei president Erdogan dat de "verantwoordelijken voor deze ramp ter verantwoording worden geroepen".

Brandalarm

De brand brak gisteren midden in de nacht uit op de vierde verdieping van het elf verdiepingen tellende hotel Grand Kartal. In het gebouw, dat voor een groot deel uit hout bestaat, zaten volgens de minister van Binnenlandse Zaken 238 gasten.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er zijn berichten dat de brandveiligheid in het pand niet op orde was. Meerdere overlevenden zeggen dat brandalarmen niet afgingen en dat ze volledig in het donker hun weg door de met rook gevulde gangen moesten vinden.

Zeker twee mensen kwamen om nadat ze in paniek uit het gebouw waren gesprongen.

Beelden van de brand gisteren: