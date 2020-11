Basketbaljeugd schittert bij NBA-draft, zoals LeBron en Jordan ook ooit deden

NBA Draft 2020 - Getty Images

Voor de liefhebbers van het Amerikaanse basketbal was afgelopen nacht er een van opwinding. In het hoofdkantoor van de Amerikaanse televisiezender ESPN in Connecticut werd de jaarlijkse NBA-draft gehouden - en van daaruit ook live uitgezonden. Bij de NBA-draft worden de beste (internationale) jeugdspelers aangeboden aan de teams in de Amerikaanse basketbalcompetitie. De zwakste ploegen van het afgelopen seizoen mogen als eerste hun keuze maken om enorme krachtsverschillen tegen te gaan. Van LeBron tot Jordan en Shaq tot Kobe Het is ieder jaar weer spannend welk talent als eerste gekozen wordt en zodoende de roem voor het grijpen heeft. LeBron James - de huidige superster van kampioen Los Angeles Lakers - was eerste keuze in 2003 en Michael Jordan werd in 1984 als derde 'gedraft'. Kobe Bryant was slechts dertiende keus in 1996. Elf basketballers die ooit als eerste werden gekozen bij de draft, werden later in hun carrière - soms zelfs meerdere keren - uitgeroepen tot beste speler van de NBA. Naast James zijn dat onder anderen Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson en Shaquille O'Neal.

Bij de jaarlijkse draft is het gebruikelijk dat de gekozen talenten onder applaus van de toeschouwers in de speciaal daarvoor ingerichte zaal naar voren komen en vervolgens op het podium poseren met een pet of shirt van hun nieuwe team. Dat was dit keer echter onmogelijk vanwege de coronamaatregelen. ESPN liet zich echter niet uit het veld slaan en besloot bij alle talenten een doos te bezorgen met daarin petten van alle NBA-teams én apparatuur om via een videobelverbinding direct oproepbaar te zijn voor de televisie-uitzending. En zo geschiedde. Edwards als eerste keuze naar Minnesota Anthony Edwards werd deze keer als eerste gekozen. Hij tekende een vierjarig contract bij Minnesota Timberwolves ter waarde van 44,2 miljoen Amerikaanse dollars. In het in Amerika populaire collegebasketbal was hij afgelopen seizoen goed voor gemiddeld 19,1 punten per wedstrijd bij Georgia Bulldogs. "Dit is een ongelooflijk gevoel, ik kan het niet onder woorden brengen", zei Edwards via de videoverbinding en met een petje op van de Timberwolves. "Ik weet zeker dat als ik zo heb opgehangen, ik emotioneel word."

