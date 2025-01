Musiala weet veel van Feyenoord, maar is niet goed met namen: 'Een middenvelder van 19...'

Musiala: "Ik weet dat ze goed zijn op de counter. Ze hebben veel kwaliteit en iemand van negentien op het middenveld. We zullen ze niet onderschatten." Met 'iemand van negentien op het middenveld' doelt hij op Antoni Milambo.

Volgepakt stadion

Het gesprek met de Nederlandse pers is wennen voor Musiala. Hij speelt voor het eerst in de Kuip en weet dat het op een Europese avond kan spoken in het volgepakte stadion.

"Ik heb er veel over gehoord. Mijn goede vriend Joshua Zirkzee heeft me verteld over de atmosfeer. Ik kijk ernaar uit."