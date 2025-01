Feyenoord kwakkelt in eredivisie, maar staat op historische Champions League-drempel

Dat lukte de ploeg van Priske ondanks een loodzwaar programma. Op voorhand bepaalden de modellen van databureau Opta dat Feyenoord het op drie na zwaarste speelschema had gekregen van alle teams in de Champions League.

Met tegenstanders als Bayer Leverkusen, Benfica en Manchester City was het programma inderdaad niet mals. Toch wist Feyenoord een aantal knappe resultaten te boeken. Op bezoek bij Benfica werd gewonnen (1-3) en bij Manchester City werd zelfs een 3-0 achterstand weggepoetst (3-3).

Omdat er verder werd gewonnen van Girona (3-2) en Sparta Praag (4-2) staat Feyenoord inmiddels op een respectabele achttiende plaats, boven teams als Real Madrid, Manchester City en Paris Saint-Germain.

Club in crisis?

In Europees verband gaat het zo slecht nog niet dus. Toch werd afgelopen zaterdag voor het eerst gesproken over een crisis - waar trainer Priske het nog niet mee eens was - na het gelijkspel tegen Willem II in de eredivisie (1-1).

"Het is niet zo makkelijk om te zeggen waar het probleem zit", verzuchtte Priske op de persconferentie voorafgaand aan het Champions League-treffen met Bayern München.

"Soms hebben we een hele moeizame wedstrijd in de eredivisie. Maar dan twee dagen later, zoals toen tegen Benfica, zie je dat alles lukt en perfect lijkt te gaan."